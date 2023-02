Angriffe am Feuersee und in Bad Cannstatt

1 Einer der Angriffe ereignete sich am Bahnhof in Bad Cannstatt (Archivbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Ein aggressiver 26-Jähriger treibt an Bahnhöfen in Stuttgart sein Unwesen: Zunächst soll er einen Reisenden am Feuersee angegriffen haben, dann schlägt er einem Mann in Bad Cannstatt unvermittelt ins Gesicht.















Ein 26-Jähriger soll zwei Bahn-Reisende in Stuttgart angegriffen und verletzt haben – aus zunächst unklaren Gründen. Wie die Polizei mitteilte, soll der Beschuldige am Dienstagabend zuerst einen Fahrgast an der Haltestelle Feuersee, danach einen weiteren Reisenden am Bad Cannstatter Bahnhof attackiert haben. Die beiden Opfer erlitten leichte Verletzungen.

Gegen 20.20 Uhr sei der 26-Jährige mit einer S-Bahn der Linie S2 in Richtung Filderstadt gefahren. Kurz vor dem Halt am Feuersee habe er einen 33-jährigen Reisenden verbal und körperlich attackiert. Ein einschreitender Zeuge hat die beiden Männer getrennt, wie die Beamten am Mittwoch weiter mitteilten.

26-Jähriger schlägt Mann unvermittelt ins Gesicht

Der mutmaßliche Täter flüchtete demnach noch vor dem Eintreffen der alarmierten Bundespolizisten mit einer anderen S-Bahn der Linie S2 in Richtung Schorndorf. Den Angaben zufolge verließ der junge Mann am Bad Cannstatter Bahnhof die S-Bahn und schlug dort wohl dem anderen Reisenden unvermittelt ins Gesicht.

Anschließend flüchtete der 26-Jährige erneut mit einer S-Bahn, diesmal in Richtung Hauptbahnhof. Dort gelang es der Bundespolizei, den aggressiven Mann vorläufig festzunehmen. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.