1 Farbe und Flagge zeigen: Paul K. aus Fellbach trägt auch nach dem tätlichen Angriff seine sexuelle Orientierung offen zur Schau. Foto: Eva Herschmann

Rund vier Monate nach den Angriffen auf zwei junge Männer in Fellbach, die vom Christopher Street Day in Stuttgart kamen, leiden die Betroffenen noch immer unter den Folgen. Im Gespräch erzählen Sie, wie es ihnen jetzt geht.















Manuel Neuer, der Torwart der deutschen Fußballnationalmannschaft, wollte die „One-Love“-Regenbogenbinde bei den Weltmeisterschaften in Katar tragen – und wurde vom Internationalen Fußballverband zurückgepfiffen. Für Paul K. und Moritz F. (beide Namen geändert) ist das ein weiteres Indiz, dass sich in der Gesellschaft noch viel ändern muss. Die beiden jungen Fellbacher wurden am 30. Juli auf dem Heimweg von der Pride-Parade am Christopher Street Day in Stuttgart von einer Frau und einem Mann mittleren Alters beleidigt und angegriffen. Die äußerlichen Wunden sind verheilt, die seelischen nicht. Dass die Polizei die Täterin und den Täter ermitteln konnte, ändert daran nichts.