Angriff: Mehrere Verletzte an russischer Schule nach Hammer-Attacke

Schwerer Angriff an einer russischen Schule: Ein Schüler geht mit einem Hammer auf andere Kinder und Lehrer los. Mehrere Menschen kommen ins Krankenhaus.











Tscheljabinsk - Ein Heranwachsender hat in einer Schule für Schwererziehbare in der russischen Millionenstadt Tscheljabinsk am Ural mehrere Mitschüler und Lehrer mit einem Hammer angegriffen und verletzt. Nach Angaben des Gesundheitsamts wurden vier Menschen ins Krankenhaus eingeliefert. Demnach handelt es sich um zwei Mädchen und einen Jungen im Alter von 13 Jahren sowie einen Lehrer. Ihr Zustand sei stabil. Der Verdächtige wurde festgenommen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Der Notruf ging demnach um 9.20 Uhr (Ortszeit) bei der Nationalgarde ein, die den Angreifer festnahm. Gouverneur Alexej Texler kündigte eine Überprüfung aller Bildungseinrichtungen in der Region an. Es sei zu klären, wie der Schüler einen Hammer in das Gebäude habe bringen können und warum die Wache nicht reagiert habe, schrieb er bei dem Nachrichtendienst Telegram. Russische Schulen sind am Eingang mit einem Metalldetektor ausgestattet.