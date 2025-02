Angriff in Wernauer Lokal: Faustschlag nach Kneipentalk

1 Mit einem Faustschlag soll ein 51-Jähriger in einem Lokal in Wernau zu Boden gestreckt worden sein. Foto: Rainer Fuhrmann - stock.adobe.com

Zwei Männer unterhalten sich in einem Lokal in Wernau. Plötzlich fällt einer zu Boden und bleibt dort bewusstlos liegen. Sein Gesprächspartner soll ihn unvermittelt mit einem Faustschlag niedergestreckt haben.











Diese Unterhaltung endete brutal: Ein 51-jähriger Mann hatte sich laut Polizeiangaben am Freitagmorgen kurz vor drei Uhr in einem Lokal in der Kirchheimer Straße in Wernau mit einem Unbekannten unterhalten. Plötzlich holte der Gesprächspartner wohl unvermittelt aus und versetzte dem Mann einen Faustschlag mitten ins Gesicht. Das Opfer fiel zu Boden und blieb dort bewusstlos liegen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Angreifer flüchtete.

Der Polizeiposten Wernau sucht nach dem noch unbekannten Verdächtigen. Der mutmaßliche Angreifer soll etwa 30 Jahre alt, 190 Zentimeter groß, schlank und von dunklerem Teint gewesen sein. Er hatte blonde, zottelige Haare, bei denen es sich vermutlich um eine Perücke handelte, und trug einen vermutlich blauen Jogginganzug. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07153/9 72 40 entgegen.