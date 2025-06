Angriff in Wendlingen: 18-Jähriger verletzt Kontrahenten nach Streit mit Messer

Angriff in Wendlingen

1 Die Polizei nahm den Verdächtigen fest. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag einen 18-Jährigen festgenommen, der am Bahnhof in Wendlingen (Kreis Esslingen) einen 35-Jährigen mit einem Messer verletzt haben soll.











Ein 18-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag am Bahnhof Wendlingen (Kreis Esslingen) einen Mann mit einem Messer verletzt. Die Auseinandersetzung begann laut Polizei gegen 0 Uhr am Bahnsteig 12 mit einem Streit zwischen dem jungen Mann und einem 35-Jährigen.

Im Verlauf des Streits eskalierte die Situation. Der Jüngere soll ein Messer gezogen und auf sein Gegenüber eingestochen haben. Der 35-Jährige erlitt dabei mehrere leichte Verletzungen am Oberkörper. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Der mutmaßliche Täter konnte kurz nach der Tat in der Nähe des Bahnhofs festgenommen werden. Gegen den 18-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Die beiden Männer kannten sich laut ersten Erkenntnissen offenbar nicht vorher.