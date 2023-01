1 Der Jogger hat im Nachgang die Polizei verständigt. Foto: dpa/Paul Zinken

Ein Mann sitzt in Horrheim auf einer Parkbank, spricht einen Jogger an, verfolgt und schlägt ihn. Die Polizei bittet um Hinweise.















Ein 18 Jahre alter Jogger ist am Dienstagabend in Vaihingen-Horrheim von einem Unbekannten verfolgt und geschlagen worden. Der junge Mann war gegen 19.15 Uhr in Verlängerung des Kanalwegs in Horrheim auf einem Feldweg parallel der Metter unterwegs. Dort saß auf einer silbernen Parkbank eine Person. Als der 18-Jährige an der Bank vorbei joggen wollte, forderte der Mann ihn auf, stehen zu bleiben. Der Jogger fragte nach, was los sei, und lief dann weiter.

Darauf setzte ihm der Unbekannte nach, stoppte ihn und habe ihn geschlagen, teilt die Polizei mit. Der 18-Jährige konnte sich letztlich von ihm lösen und lief weiter. Der Unbekannte leuchtete ihm noch mit einer Taschenlampe hinterher. Der 18 Jahre alte Mann, der keine Verletzungen erlitt, verständigte im Nachgang die Polizei.

Er beschrieb den Angreifer als etwa 50 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und eher dicklich. Er trug eine Brille mit schwarzem Gestell und eine schwarze Winterjacke, deren Kapuze er übergezogen hatte. Das Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 94 10, nimmt Hinweise entgegen.