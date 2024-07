Angriff in S-Bahn: 27-Jähriger bei Esslingen verletzt – Polizei sucht Zeugen

Angriff in S-Bahn

1 Die Polizei ermittelt nach dem Angriff und bittet um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Nach einem Angriff in einer S-Bahn bei Esslingen am Sonntag sucht die Polizei nach dem Verdächtigen. Dazu werden Zeugen gebenten, sich zu melden.











Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen in einer S-Bahn bei Esslingen einen 27-Jährigen angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, wie ein Sprecher mitteilt.

Den Angaben nach geriet der 27-Jährige in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Kirchheim auf Höhe Esslingen mit dem Unbekannten zunächst verbal in Streit. Später soll der Unbekannte, der ein rot-kariertes Hemd und eine weiße Hose trug, den 27-Jährigen körperlich attackiert haben. Dabei soll er gegen das Bein des Geschädigten getreten haben und mit einem unbekannten Gegenstand nach dem 27-Jährigen gestochen haben, wobei dessen Pullover beschädigt wurde. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Der Täter war etwa 1,80 Meter groß, blauäugig und hatte helle, schulterlange Haare. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711/870350 entgegen.