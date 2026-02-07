Angriff in Reutlingen: Streitschlichter mit Gürtel attackiert – auch Polizisten angegangen

1 Die Polizei ermittelt nach dem Angriff. (Symbolfoto) Foto: Katharina Kausche/dpa/Katharina Kausche

Ein Mann will nachts in Reutlingen bei einem Streit vermitteln - und wird dann selbst angegriffen. Nun ermittelt die Polizei.











Drei junge Männer sollen in Reutlingen einen 54-Jährigen mit einem Gürtel geschlagen und verletzt haben. Der Mann wollte Polizeiangaben zufolge einen Streit zwischen dem Trio und einem weiteren Mann schlichten. Einer der mutmaßlichen Angreifer, ein 20-Jähriger, habe außerdem Polizeibeamte beleidigt und nach einem Polizisten getreten.

Das Trio und der zunächst unbekannte Mann waren in der Nacht zum Samstag zweimal aneinandergeraten. Beide Male sei der 54-Jährige dazwischengegangen. Beim zweiten Mal habe einer der drei Männer ihn mit dem Gürtel angegriffen, ein anderer soll ein Messer gehalten, es aber nicht benutzt haben. Der 54-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt.

Die Polizei kontrollierte den Angaben nach schließlich den 20-Jährigen, der aufgrund der Personenbeschreibung als einer der drei mutmaßlichen Angreifer identifiziert worden war. Dabei ging er auch die Beamten an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Beamten wieder. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauerten an.