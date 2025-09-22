Angriff in Plochingen: Hundehalter schlägt Jogger mit Leine – Zuvor Tierabwehrspray eingesetzt

1 Die Polizei sucht nach dem Angriff nach Zeugen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa

In Plochingen (Kreis Esslingen) hat ein Mann einen Jogger mit einer Hundelenie geschlagen, nachdem dieser den nicht angeleinten Hund des Mannes mit Tierabwehrspray besprüht hatte.











﻿ Am Sonntagvormittag hat ein Hundehalter einen 54-jährigen Jogger in Plochingen (Kreis Esslingen) mit einer Hundeleine geschlagen. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 11.15 Uhr auf dem Filsweg.

Zuvor war ein nicht angeleinter Schäferhund auf den Jogger zugelaufen, gab der Mann gegenüber der Polizei an. Aus Angst vor dem offensichtlich bedrohlich scheinenden Hund sprühte der Mann den Hund mit Tierabwehrspray an. Daraufhin griff der Halter den Jogger an und verletzte ihn mit Schlägen mit der Hundeleine.

Der Jogger konnte durch Flucht weitere Verletzungen verhindern. Trotzdem verfolgte ihn der Hundehalter mit seinem Schäferhund noch ein Stück. Der Hund trug einen Maulkorb. Der Täter ist den Angaben zufolge etwa 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und kräftig gebaut. Er hat dunkle, schulterlange Haare und einen Dreitagebart. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Kappe und ein rotes T-Shirt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Esslingen unter 07 11 / 39 90 33 0 entgegen.