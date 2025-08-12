Angriff in Plochingen: Drei Jugendliche schlagen 33-Jährigen krankenhausreif

1 Die Polizei geht nach dem Angriff ersten Hinweisen nach. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/onw-images

Auch noch unklaren Gründen haben drei Unbekannte am Montagabend in Plochingen (Kreis Esslingen) einen 33-Jährigen gegen den Kopf geschlagen und getreten. Die Polizei ermittelt.











Link kopiert

﻿ Drei Jugendliche haben am Montagabend in Plochingen einen 33-Jährigen angegriffen. Wie die Polizei berichtet, sollen die noch Unbekannten den Mann in der Straße Am Fischbrunnen gegen den Kopf geschlagen und getreten haben. Ein Zeuge alarmierte daraufhin gegen 19.50 Uhr die Polizei.

Die Unbekannten flüchteten nach der Attacke in Richtung Neckarstraße. Die ERmittler gehen nun ersten Hinweisen zur Identität der Täter nach, nachdem eine sofortige Fahndung erfolglos geblieben war.

Wegen der Schläge gegen den Kopf sollte der 33-Jährige unterdessen in ein Krankenhaus gebracht werden, um auszuschließen, dass diese schwerwiegendere Verletzungen verursacht hatten. Weil der 33-Jährige sich dagegen weigerte und offenbar alkoholisiert sowie in einem psychischen Ausnahmezustand war, wurde er in Gewahrsam genommen und nach einer ärztlichen Untersuchung in einer Fachklinik vorgestellt.