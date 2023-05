1 Die Polizei ermittelt nach dem brutalen Angriff. (Symbol) Foto: IMAGO/Gelhot

In der Nacht zum Sonntag hat eine Gruppe Unbekannter in Ostfildern zwei junge Männer angegriffen. Ein 19-Jähriger wurde mit einer Glasflasche gegen der Kopf geschlagen. Er musste ist Krankenhaus. Die Täter entkamen.















In der Nacht zum Sonntag ist ein 19-jähriger Mann in Ostfildern (Kreis Esslingen) von einer Gruppe mit mehreren unbekannten Männern mit einer Bierflasche verletzt worden. Der junge Mann hatte sich Angaben der Polizei zufolge kurz nach Mitternacht zusammen mit einem Bekannten im Bereich einer Schule im Ostfilderner Stadtteil Nellingen in der Straße „In den Anlagen“ aufgehalten. Dort kam es nach Angaben der Polizei zu einem Streit mit einer anderen Personengruppe. Als die Auseinandersetzung eskalierte, schlug ein Unbekannter aus dieser Gruppe mit einer Bierflasche gegen den Kopf des 19-Jährigen, welcher dadurch entsprechende Verletzungen erlitt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste.

Auch der 20-jährige Begleiter des Opfers wurde attackiert: Ihm wurde von der Angreifergruppe ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, flüchteten die unbekannten Angreifer fußläufig vor dem Eintreffen der verständigten Beamten. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief allerdings erfolglos. Das Polizeirevier Filderstadt hat nun die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.