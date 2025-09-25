Angriff in Ostfildern: 69-Jährige greift Polizisten an – In Fachklinik gebracht

1 Die Polizei fesselte die Frau mit Handschließen und brachte sie in eine Fachklinik. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

In Ostfildern (Kreis Esslingen) hat die Polizei eine 69-Jährige festgenommen, die Beamte geschlagen und beleidigt haben soll. Zuvor verstieß sie gegen ein Aufenthaltsverbot.











﻿ Eine 69-jährige Frau hat am Mittwochabend in Ostfildern (Kreis Esslingen) Polizisten angegriffen. Die Frau hielt sich den Angaben der Polizei zufolge kurz vor 21 Uhr im Narzissenweg in Ruit auf, obwohl ihr der Aufenthalt dort behördlich verboten war.

Beamte erteilten ihr daraufhin einen Platzverweis. Daraufhin beleidigte und bedrohte sie die Polizisten und versuchte, sich in ihrem Auto einzuschließen.

Die Frau wurde in Gewahrsam genommen und wurde mit Handschließen gefesselt. Während weiterer Maßnahmen trat und schlug sie wiederholt nach den eingesetzten Beamten. Die Polizei beschrieb die 69-Jährige als psychisch auffällig. Nach dem Vorfall brachten die Einsatzkräfte sie in eine Fachklinik.