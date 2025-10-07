Angriff in Nürtingen: Frau von hinten niedergeschlagen und verletzt – Polizei sucht dringend Zeugen

1 Die Polizei sucht nach dem Angriff nach Zeugen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Rolf Poss

Am Dienstagmorgen wurde in Nürtingen (Kreis Esslingen) eine 25-Jährige angegriffen. Sie wurde zu Boden geschlagen und mit einem scharfen Gegenstand verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert

﻿ In der Jakobstraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) ist am frühen Dienstagmorgen eine 25-Jähriger von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde sie gegen 5.15 Uhr von hinten niedergeschlagen und mit einem scharfen Gegenstand verletzt.

Die Frau war zu dem Zeitpunkt des Angriffs zu Fuß unterwegs. Nach der Attacke ist der Angreifer in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die verletzte Frau hat selbst die Polizei verständigt. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat noch am Tatort die Ermittlungen aufgenommen.Die sofortige FAhndung in der Umgebung blieb jedoch zunächst ohne Erfolg. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 07 11 / 39 90 0 oder 07 02 2 / 92 24 0 zu melden. rko