Angriff in Nürtingen: 23-Jähriger von Unbekannten mit Pfefferspray attackiert und geschlagen

Angriff in Nürtingen

1 Die Polizei konnte einen der mutmaßlichen Angreifer vorübergehend festnehmen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Nach einem Streit am Omnibusbahnhof in Nürtingen (Kreis Esslingen) wurde am Dienstag ein 23-Jähriger angegriffen und verletzt. Die Polizei konnte einen Verdächtigen ermitteln.











Ein 23-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag am Zentralen Omnibusbahnhof in der Europastraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) mit Pfefferspray angegriffen und geschlagen worden. Nach Angaben der Polizei konnten die Ermittler später einen der mutmaßlichen Angreifer festnehmen.

Der Vorfall hat sich gegen 16.50 Uhr am Bussteig 10 ereignet. Der junge Mann geriet dort offenbar aus bislang ungeklärter Ursache mit zwei anderen Personen in Streit. Einer der beiden setzte dann wohl unvermittelt Pfefferspray gegen den 23-Jährigen ein. Anschließend wurde der Geschädigte geschlagen und dabei so schwer verletzt, dass ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus bringen musste.

Das Duo flüchtete zunächst vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung traf die Polizei in der Nähe einen 16-jährigen Tatverdächtigen an und nahm ihn vorübergehend fest. Die Ermittlungen zu seinem Begleiter dauern an. Gegen die beiden wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.