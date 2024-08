Angriff in Leinfelden-Echterdingen: 29-Jähriger geht auf Vater los – Verdacht auf versuchten Totschlag

Angriff in Leinfelden-Echterdingen

Die Polizei nahm den 29-Jährigen am Dienstag fest.

Montagabend ereignete sich in einer Wohnung im Stadtteil Echterdingen eine häusliche Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn. Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ist der 29-jährige Sohn nun in Haft.











Die Polizei hat in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) einen 29-Jährigen festgenommen, der unter Verdacht steht, seinem Vater am Montagabend lebensgefährliche Verletzungen zugefügt zu haben. Wie die Polizei am Donnerstag gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mitteilt, attackierte der 29-Jährige den 59-Jährigen mit Schlägen und Tritten.

Den Angaben nach waren die Männer in der gemeinsamen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Echterdingen aneinandergeraten.

Untersuchungen erhärten Verdacht des versuchten Totschlags

Nachdem der 59-Jährige dann stationär in einer Klinik behandelt werden musste, erhärtete sich der Verdacht des versuchten Totschlags gegen dessen Sohn, sodass die Polizei den 29-Jährigen am Dienstag festnahm. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an.