Angriff in Kirchheimer Innenstadt: Unbekannte attackieren junge Männer mit Reizgas

1 In der Kirchheimer Innenstadt soll Pfefferspray zum Einsatz gekommen sein. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Unbekannte sollen in Kirchheim (Kreis Esslingen) zwei junge Männer mit Reizgas angesprüht haben. Die Polizei fahndet nach den Tätern, die in der Innenstadt zuschlugen.











Sie sollen zwei junge Männer verfolgt und mit Reizgas attacktiert haben: Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt gegen fünf Unbekannte.

Der Vorfall hat sich am Montagabend in der Innenstadt ereignet. Nach Angaben der Geschädigten soll gegen 20.20 Uhr eine fünfköpfige Gruppe die beiden 19- und 21-Jährigen im Bereich des Alleenrings zu Fuß verfolgt haben. Wenig später habe einer aus der Gruppe heraus die beiden jungen Männer mit Pfefferspray attackiert.

Flucht in Bank: Polizei fahndet nach unbekannten Tätern

Der 19- und der 21-Jährige sind dem weiteren Bericht zufolge in eine nahegelegene Bank geflüchtet. Die Polizei leitete eigenen Angaben zufolge sofort eine Fahndung ein, dennoch ist die Identität der fünf Männer noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.