1 Eine 23-Jährige hat in der S-Bahn eine unliebsame Bekanntschaft gemacht. Foto: dpa/Marijan Murat

Bei der S-Bahnhaltestelle Kirchheim-Ötlingen ist eine 23-Jährige am frühen Samstagmorgen von einem Unbekannten angegriffen worden.















Link kopiert

Eine 23-jährige Frau ist am frühen Samstagmorgen am S-Bahnhof Kirchheim-Ötlingen von einem Unbekannten angegriffen worden. Laut Polizei hatte der Mann die 23-Jährige in der S-Bahn angesprochen. Nachdem beide gegen 4.40 Uhr am Bahnhof Ötlingen ausgestiegen waren, begab sich die 23-Jährige in die Unterführung. Der Unbekannte entfernte sich zunächst in andere Richtung, kehrte aber um und forderte von der jungen Frau einen Abschiedskuss, was von ihr verneint wurde. Daraufhin packte er sie am Handgelenk und zerrte sie in Richtung einer abgelegenen Grünfläche. Erst nach heftiger Gegenwehr konnte sich die Frau losreißen und um Hilfe rufen. Der Mann folgte ihr kurz, entfernte sich dann aber Richtung Stuttgarter Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre, etwa 1,70 Meter groß, schlank, schwarz-braune kurze gelockte Haare, großes Tattoo am Arm. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 0 70 21/50 10.