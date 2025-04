Angriff in Kirchheim: Betrunkener Mann greift Passanten und Polizisten an

900 Mietwohnungen im Kreis Esslingen Hier baut die Kreissparkasse in großem Stil

Neue Wohnungen in Esslingen, Nürtingen und in Zukunft auch in Kirchheim: Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen baut ihr Geschäft als Vermieterin im Kreis Esslingen aus. Nach Abschluss mehrerer großer Bauprojekte hat sie 900 Wohnungen im Bestand.