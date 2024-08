Angriff in Kirchheim: 30-Jähriger sticht mit Messer zu – Untersuchungshaft

1 Die Polizei nahm den Verdächtigen in der Nähe des Tatorts fest. (Symbolfoto) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein 30-Jähriger soll am Dienstagabend in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) einen 36 Jahre alten Verwandten mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest.











Ein 30-Jähriger hat am Dienstagabend in Kirchheim (Kreis Esslingen) offenbar einen Angehörigen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, teilt ein Sprecher am Mittwoch mit.

Der Mann soll seinen 36 Jahre alten Verwandten gegen 22.30 Uhr an dessen Wohnanschrift aufgesucht haben. Nachdem die beiden Männer im Eingangsbereich zunächst in einen verbalen Streit gerieten, soll der Verdächtige den 36-Jährigen mit einem Messer eine blutige Verletzung zugefügt haben. Außerdem bedrohte er ihn nach Angaben der Polizei mit dem Tode.

Polizei nimmt Verdächtigen fest

Bevor der 30-Jährige dann wegging zerschlug er eine Glasscheibe an der Haustür. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den alkoholisierten und vermutlich auch unter dem Einfluss weiterer Betäubungsmittel stehenden Mann kurz darauf in der Nähe festnehmen. Er wurde am Mittwochnachmittag einem Richter vorgeführt und in Haft genommen. Der 36-Jährige musste in der Nacht in einer Klinik behandelt werden, konnte im Anschluss aber wieder nach Hause zurückkehren.