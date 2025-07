Angriff in Filderstadt: Nach Streit in Wohnung Polizisten angegriffen

1 Die Polizei nahm den 26-Jährigen über Nacht in Gewahrsam. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Die Polizei ermittelt wegen mehrere Vergehen gegen einen 26-Jährigen, der am Dienstag in Filderstadt (Kreis Esslingen) randaliert und Polizisten angegriffen haben soll.











Link kopiert

Ein 26 Jahre alter Mann hat am späten Dienstagabend in Filderstadt (Kreis Esslingen) Polizisten angegriffen, nachdem er zuvor mit seinem Mitbewohner in Streit geraten war. Die Auseinandersetzung ereignete sich kurz vor Mitternacht in einer Wohnung in der Unterdorfstraße.

Dabei soll der 26-Jährige seinen 33-jährigen Mitbewohner körperlich attackiert haben. Zusätzlich beschädigte er durch mehrere Tritte die Zimmereinrichtung und verletzte sich dabei selbst. Die Polizei fuhr mit mehreren Streifenwagen zum Einsatz

Die Beamten trafen den 26-Jährigen weiterhin aggressiv an. Er widersetzte sich der Festnahme und versuchte, auch die Polizisten zu verletzen. Schließlich konnte er in Gewahrsam genommen werden. Die Nacht verbrachte er in einer Zelle des Polizeireviers Filderstadt. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.