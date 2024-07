Angriff in Filderstadt: 41-Jähriger mit Messer lebensgefährlich verletzt

1 Eine sofortige Fahndung blieb ohne Ergebnis. (Symbolfoto) Foto: imago/Eibner/imago stock&people

Die Polizei ermittelt nach zwei Unbekannten und einem schwarzen Wagen. Die Männer sollen am Samstagabend in Sielmingen einen 41-Jährigen lebensbedrohlich verletzt und dabei ein Messer verwendet haben.











Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung, die sich am Samstagabend in Sielmingen (Kreis Esslingen) in der Eberhardstraße ereignet hat. Ein 41-Jähriger hatte dort gegen 20.25 Uhr an seinem Wagen auf zwei Bekannte gewartet, als plötzlich ein schwarzes Fahrzeug heranfuhr, zwei Männer absetzte und weiterfuhr. Diese zwei Unbekannten griffen den 41-Jährigen unvermittelt an, traten und schlugen nach ihm. Einer der Männer soll dem Opfer zudem mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben, bevor sie wieder vom Fahrer des schwarzen Fahrzeugs aufgenommen wurden und flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 41-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich den Polizeiangaben zufolge nach einer operativen Versorgung inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.