Angriff in Filderstadt: 27-Jähriger von zwei Unbekannten geschlagen – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei fahndet nach den mutmaßlichen Tätern und bittet um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Marius Bulling

Zwei Unbekannte sollen am Donnerstagnachmittag in Sielmingen (Kreis Esslingen) einen 27-Jährigen zu Boden geschlagen haben, nachdem einer der jungen Männer ihn angerempelt hatte. Die Polizei sucht Zeugen.











Die Polizei in Filderstadt sucht nach einem Angriff am Donnerstagnachmittag an der Bushaltestelle Rathausplatz in Sielmingen nach Zeugen. Zwei unbekannte junge Männer sollen dort nach Angaben eines Sprechers um 16.40 Uhr einen 27-Jährigen unvermittelt geschlagen haben.

Den Angaben des 27-Jährigen nach stieg er gemeinsam mit den späteren Angreifern dort aus einem Bus der Linie X4 vom Bahnhof Filderstadt kommend aus. Einer der Unbekannten soll ihn dabei angerempelt haben, bevor beide unvermittelt auf ihn einschlugen. Dadurch stürzte der 27-Jährige zu Boden, wo einer der Angreifer ihn getreten haben soll. Als eine Passantin auf sich aufmerksam machte, flüchteten die beiden. Der 27-Jährige wurde vom Rettungsdienst behandelt. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise zu den beiden Angreifern. Dieser werden als etwa 16 bis 18 Jahre alt beschrieben. Der Kleinere war etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte dunkle, lockige Haare und dunklen Teint. Er trug eine beigefarbene Schirmmütze, eine helle Jacke und hatte ein Pflaster über den Knöchel der rechten Hand. Sein Komplize wird mit etwa 1,75 bis 1,80 Zentimetern etwas größer und dunkelhäutig beschrieben. Er hatte kurze Haare und trug einen Trainingsanzug. Das Polizeirevier Filderstadt sucht nach Zeugen und bittet unter der Telefonnummer 07 11 / 709 13 um Hinweise.