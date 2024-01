Angriff in Esslingen: Unbekannter schlägt Frau am Bahnhof nieder

1 Die Polizei sucht nach der Attacke am Esslinger Bahnhof nach Zeugen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Am Sonntagmittag hat ein Unbekannter am Bahnhof in Esslingen einer 55-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Die Frau stürzte daraufhin und wurde verletzt, die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.











Ein unbekannter Mann hat am Sonntag gegen 13.35 Uhr eine 55-jährige Frau am Bahnhof in Esslingen geschlagen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Angriff am Treppenaufgang zum Bahnsteig 3.

Demnach hat der Mann der Reisenden unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar. Die 55-Jährige stürzte nach dem Schlag zu Boden und fiel dabei offenbar auf den Hinterkopf. Sie wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt, zudem ging ihre Brille bei der Attacke kaputt. Der Täter wird von Zeugen als „40 Jahre alter Mann mit kurzen schwarzen Haaren und südländischem Erscheinungsbild“ beschrieben. Er trug eine dunkle Winterjacke und flüchtete bevor die Polizei eintraf. Daher bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711/ 87 03 50.