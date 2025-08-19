Angriff in Esslingen: Unbekannter attackiert 40-Jährigen in Parkhaus mit Messer

1 Der Unbekannte soll einen 40-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Sven Simon

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, nachdem ein noch Unbekannter Mann am Montag in Esslingen einen 40-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben soll.











﻿ Ein 40-jähriger Mann ist am Montagnachmittag in Esslingen mit einem Messer verletzt worden. Der Angriff hat sich nach Angaben der Polizei gegen 15.30 Uhr im Bereich der Zufahrt zum Parkhaus in der Kollwitzstraße ereignet.

Ein bislang unbekannter Täter soll den Mann unvermittelt attackiert und ihm mehrere Verletzungen zugefügt haben. Passanten wurde auf die Auseinandersetzung aufmerksam, woraufhin der Angreifer zu Fuß in Richtung Fleischmannstraße flüchtete.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und musste dort stationär aufgenommen werden.

Mehrere Streifenwagen fahndeten sofort nach dem Täter, die Suche blieb aber bislang erfolglos. Der Angreifer soll etwa 50 Jahre alt und von schlanker Statur sein. Er hat schulterlange, wellige, dunkelblonde Haare und schielt deutlich. Über die Bekleidung gibt es unterschiedliche Angaben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Telefon 07 11 / 39 90 0 zu melden.