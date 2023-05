1 Der Rettungsdienst brachte den 22-Jährigen mit seinen Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marcel Kusch

Am Montagnachmittag haben vier Unbekannte in Esslingen-Mettingen einen jungen Mann angegriffen, der an einer Bushaltestelle wartete. Sie schlugen das Opfer mit einer Glasflasche gegen den Kopf, als der junge Mann zu Boden ging, traten sie auf ihn ein.















Link kopiert

Vier noch Unbekannte haben am Montagnachmittag in Esslingen einen 22-Jährigen brutal angegriffen. Ein Zeuge griff ein und konnte die Gruppe in die Flucht schlagen, berichtet ein Sprecher der Polizei.

Den Angaben zufolge wartete der junge Mann gegen 16.15 Uhr an einer Bushaltestelle in der Schenkenbergstraße im Stadtteil Mettingen. Die vier unbekannten Männer näherten sich ihm zu Fuß, nach einer kurzen Frage schlug einer aus der Gruppe dem 22-Jährigen unvermittelt mit einer Glasflasche gegen den Kopf. Der Mann ging durch den Schlag zu Boden, die Gruppe trat daraufhin auf ihn ein. Als ein Zeuge eingriff, flüchtete die Gruppe in eine Seitengasse in Richtung Bahnhof Mettingen.

Unsere Empfehlung für Sie Sicherheit in Plochingen Polizei hält Stadt für „friedlich“ Nach den Schießereien in der Stadt fühlen sich viele Bürgerinnen und Bürger verunsichert. Aber die Zahlen zeichnen ein anderes Bild.

Der 22-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo seine Verletzungen behandelt werden mussten. Die Polizei konnte die geflüchteten Täter bei der eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen und bittet daher nun Zeugen des Vorfalls um Hinweise unter der Telefonnummer 07 11 / 399 03 30. Eine Personenbeschreibung der vier Angreifer liegt nicht vor.