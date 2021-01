1 Am Donnerstag rückte die Polizei zu einer Flüchtlingsunterkunft in Esslingen aus (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Patrick Seege/Patrick Seeger

In einer Esslinger Flüchtlingsunterkunft ist in der Nacht zum Freitag ein 34-jähriger Mann von einem Mitbewohner unvermittelt attackiert und dabei leicht verletzt worden.

Esslingen - In der Nacht zum Freitag gegen 22.55 Uhr ist ein 34-jähriger Mann in einer Flüchtlingsunterkunft in der Schorndorfer Straße in Esslingen von einem Mitbewohner offenbar unvermittelt attackiert worden. Der 26-jährige Tatverdächtige soll dem 34-Jährigen laut Polizei in der Küche mit einem unbekannten Gegenstand aus Glas gegen den Kopf geschlagen und ihn anschließend mit einem Messer bedroht haben, bevor er zu Fuß aus dem Haus flüchtete. Der nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte 34-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.