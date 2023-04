Gruppe schlägt am Bahnhof auf zwei Männer ein

Angriff in Esslingen

1 Nach einem Streit am Esslinger Bahnhof kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einer Prügelei. (Symbolfoto) Foto: imago/photothek/Liesa Johannssen/photothek.net

In der Nacht auf Mittwoch wurden am Esslinger Bahnhof bei den Bussteigen zwei Männer durch Schläge verletzt. Eine fünfköpfige Gruppe flüchtete in Richtung Innenstadt. Dem Angriff soll ein verbaler Streit vorausgegangen sein.















Link kopiert

Eine fünfköpfige Gruppe hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am Esslinger Busbahnhof zwei junge Männer angegriffen und verletzt. Den ersten Erkenntnissen zufolge sei gegen 0.15 Uhr zunächst ein verbaler Streit entbrannt, sagt eine Polizeisprecherin. Daraufhin sei die Gruppe auf die beiden Männer im Alter von 20 und 24 Jahren losgegangen. Die fünf Angreifer sollen sie geschlagen und getreten haben, wodurch die beiden zu Boden gingen und leicht verletz wurden. Der Jüngere musste daraufhin vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort untersucht werden.

Die Gruppe soll nach dem Angriff in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei mehrere Personen kontrollieren, die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern noch an.