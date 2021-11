1 Polizeibeamte nahmen den Verdächtigen in seiner Wohnung fest. Die Machete wurde sichergestellt (Symbolbild). Foto: imago/stock&people

Ein 38-Jähriger hat am Samstag in Esslingen offenbar seine 70 Jahre alte Nachbarin mit einer Machete angegriffen. Der Mann wurde in eine Psychiatrie eingewiesen.















Esslingen - Nach einem Angriff auf die 70-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Esslingen ist ein 38-jähriger Tatverdächtiger am Samstag festgenommen worden. Die Seniorin hatte gegen 12.15 Uhr an der Haustür ein Paket abgeholt. Auf dem Rückweg zur Wohnung traf sie im Flur den 38-Jährigen, der im selben Haus lebt. Er soll sie nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einer Machete attackiert haben.

Keine Angaben zum Tatort

Die Polizei machte auf Nachfrage keine Angaben, in welchem Stadtteil und in welcher Straße sich die Tat zugetragen hat. Der einzige Hinweis: Das sei mit der Staatsanwaltschaft so abgesprochen. Die Frau, die das Paket vor sich hielt, wurde leicht an der Hand verletzt. Sie flüchtete in ihre Wohnung. Polizeibeamte nahmen den Verdächtigen in seiner Wohnung fest. Er leistete keinen Widerstand. Die Machete wurde sichergestellt.

Täter in Psychiatrie eingewiesen

Der 38-jährige Deutsche, bei dem Hinweise auf eine psychische Erkrankung vorliegen, wurde im Lauf des Sonntags dem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Unterbringungsbefehl und wies den Beschuldigten in die forensische Abteilung eines Zentrums für Psychiatrie ein. Die Ermittlungen dauern an.