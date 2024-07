Angriff in Esslingen: 30-Jähriger in der Kanalstraße zu Boden geschlagen

30-Jähriger in der Kanalstraße zu Boden geschlagen

Angriff in Esslingen

1 Die Polizei ermittelt zu dem flüchtigen Angreifer. (Symbolfoto) Foto: imago//Deutzmann

In Esslingen wurde am Montagabend ein 30-Jähriger von einem Unbekannten angegriffen und verletzt. Der Täter soll auch am Boden noch auf den Mann eingetreten haben.











Am Montagabend hat ein Unbekannter in Esslingen einen 30-Jährigen niedergeschlagen und getreten. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Angriff gegen 22 Uhr in der Kanalstraße.

Die beiden Männer sollen zunächst verbal gestritten haben, bevor der Unbekannte den 30-Jährigen zu Boden schlug. Dann trat er offenbar mehrfach auf den am Boden Liegenden ein, bevor er in Richtung Neckarstraße flüchtete. Der Geschädigte wurde in eine Klinik gebracht und dort weiter behandelt.