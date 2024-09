Angriff in Esslingen: 23-Jähriger randaliert und verletzt bei Festnahme mehrere Polizisten

1 Die Polizei nahm den 23-Jährigen vorläufig fest, wobei er sich heftig wehrte und mehrere Einsatzkräfte verletzte. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Die Polizei hat am Samstagabend einen 23-Jährigen festgenommen, der an der Hochschule Esslingen zunächst ein Fenster einschlug und später bei seiner Festnahme auf die Polizei losging. Dabei soll er mit Tritten mehrere Beamte verletzt haben, zwei Polizistinnen mussten ihren Dienst wegen erlittener Kopfverletzungen beenden.











Link kopiert

Ein 23-Jähriger hat unter Alkohol- und Drogeneinfluss mehrere Polizisten in Esslingen verletzt. Wie eine Sprecherin mitteilt hatte der Mann zunächst eine Scheibe an der Hochschule in der Kanalstraße eingeschlagen und anschließend heftig Widerstand geleistet, als die Polizei in vorläufig festnehmen wollte.

Die Polizei wurde am Samstag gegen 17.15 Uhr alarmiert, weil der 23-Jährige auf eine Fensterscheibe einschlug und -trat. Die Beamten trafen den Mann kurz darauf noch in der Nähe an, wobei er sich den Angaben nach aggressiv zeigte und offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und anderen Rauschmitteln stand.

Unsere Empfehlung für Sie Fallzahlen steigen auch im Kreis Esslingen Gewalt gegen Polizisten nimmt zu Nach einer Geschwindigkeitskontrolle bei Esslingen sollen zwei Polizisten von einem Autofahrer so schwer verletzt worden sein, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnten. Das ist nach Angaben der Polizei kein Einzelfall.

Bei der Personenkontrolle wurden ihm Handschellen angelegt, weil er sich erheblich wehrte. Im Verlauf wurde ihm auch eine Spuckschutzkappe aufgesetzt. Als der Mann zum Polizeirevier gebracht werden sollte, attackierte er die Beamtinnen und Beamten mit Fußtritten. Dabei wurden zwei Polizistinnen so schwer am Kopf verletzt, dass sie ihren Dienst nach dem Einsatz vorzeitig beenden mussten.

Täter wurde erst kürzlich aus Haft entlassen

Mithilfe weiterer Beamten gelang es der Polizei schließlich, den Mann am Boden zu fixieren und vorläufig festzunehmen. Dabei wurde auch der Angreifer leicht verletzt. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 23-Jährige erst Mitte August aus der Haft entlassen worden war, nachdem er wegen mehrerer Delikte eine Freiheitsstrafe abgesessen hatte. Seit Sonntag sitzt er nun wieder in Untersuchungshaft.