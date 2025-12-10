1 Am Dienstagabend wurde ein Mann in Echterdingen von mehreren Unbekannten angegriffen. Foto: Marcus Brandt/dpa

In Leinfelden-Echterdingen wurde ein 25-Jähriger von mehreren Unbekannten mit Pfefferspray besprüht und getreten. Das Opfer musste in eine Klinik gebracht werden.











Ein Mann ist am Dienstag von mehreren bislang unbekannten Tätern mit Pfefferspray attackiert und mit Tritten verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat gegen gegen 22.45 Uhr in der Hauptstraße. Der Verletzte musste zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Das Ausmaß seiner Verletzungen ist derzeit noch nicht bekannt.

Bei einer Überprüfung des 25-Jährigen stellten die Beamten fest, dass er unter deutlichem Alkoholeinfluss stand, ein Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Außerdem wurden bei ihm betäubungsmittelverdächtige Substanzen gefunden. Die Täter konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen bislang nicht gefasst werden. Die Ermittlungen zum Tathergang und den Motiven dauern an.