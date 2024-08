Angriff in Dettingen: Unbekannter Radfahrer schlägt Fußgängerin unvermittelt nieder

1 Eine sofortige Fahndung nach dem Radfahrer blieb erfolglos. (Symbolfoto) Foto: imago/ / Felix Koenig

In Dettingen (Kreis Esslingen) hat am Montagmorgen ein unbekannter Mann eine 53-Jährige attackiert, die zwischen Bergstraße und Lindengarten mit ihrem Hund spazieren war. Die Polizei sucht nun Zeugen.











In Dettingen (Kreis Esslingen) ist am Montagmorgen eine 53-jährige Frau von einem unbekannten Radfahrer niedergeschlagen worden. Der Mann soll sich kurz mit der Frau unterhalten haben, bevor er sie unvermittelt von hinten niederschlug, nachdem sie weitergegangen war, berichtet die Polizei.

Die Frau war gegen 9.25 Uhr mit ihrem Hund auf dem Schotterweg zwischen Bergstraße und Lindengarten entlang der Lauter unterwegs. Dabei kam sie den ersten Ermittlungen an einem erschöpft wirkenden Fahrradfahrer vorbei. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Mann, der offenbar gerade Pause machte, ging die 53-Jährige weiter. Unmittelbar darauf soll der Unbekannte sie von hinten völlig grundlos angegriffen, zu Boden gebracht und mehrfach geschlagen haben.

Als die Frau sich wehrte, ergriff der Mann auf seinem Fahrrad die Flucht in Richtung Stadtmitte. Dabei wurde er noch von einer Zeugin bemerkt, die ebenfalls mit ihrem Hund in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Diese gab an, von dem Mann lautstark in akzentfreiem Deutsch gegrüßt worden zu sein. Kurz darauf bemerkte die Zeugin einen frei laufenden Hund und später die 53-Jährige, die am Boden lag. Daraufhin wählte die Frau den Notruf. Die 53-Jährige musste vor Ort behandelt und später vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

So wird der Verdächtige beschrieben

Die Fahndung der Polizei bleib erfolglos. Nun bitten die Ermittler um Zeugenhinweise. Der Unbekannte soll etwa 30 Jahre als und 1,75 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte ein rundliches Gesicht mit einem Dreitagebart und kurze, schwarze Haare. Er wird mit einem „dunklen Hautton“ beschrieben. Seine Kleidung war dunkel und er trug möglicherweise eine schwarze Basecap. Zudem soll er einen schwarzen, offenbar recht schweren Rucksack mit sich geführt haben. Unterwegs war er auf einem roten Fahrrad. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0 70 21 / 50 10 entgegen.