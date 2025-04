Angriff in Deizisau: 18-Jährige muss behandelt werden – und schlägt Rettungssanitäterin in den Rücken

1 Die Polizei musste die junge Frau zu Boden bringen und über Nacht in Gewahrsam nehmen. (Symbolfoto) Foto: /IMAGO/Maximilian Koch

Die Polizei hat am Montagabend in Deizisau (Kreis Esslingen) eine 18-Jährige in Gewahrsam genommen, die eine Rettungssanitäterin angegriffen hat. Die junge Frau musste ihren Rausch in einer Zelle ausschlafen, außerdem erwarten sie nun mehrere Anzeigen.











Eine 18 Jahre alte Frau hat am Montagabend in Deizisau (Kreis Esslingen) eine Rettungssanitäterin angegriffen. Laut Polizei meldeten Zeugen gegen 18.30 Uhr eine am Boden liegende Person in der Marktstraße.

Als der Rettungsdienst eintraf, sollte die offenbar stark alkoholisierte Frau in den Rettungswagen gebracht werden. Dabei schlug sie plötzlich einer Sanitäterin in den Rücken. Die Rettungskräfte zogen sich daraufhin zunächst zurück und verständigten die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten beschimpfte die Frau die Sanitäterin und zeigte sich weiter aggressiv. Die Polizei nahm sie in Gewahrsam.

Dabei versuchte sie auch, eine Polizistin zu schlagen. Die Beamten verhinderten den Angriff jedoch, indem sie die Frau zu Boden brachten. Anschließend verbrachte die 18-Jährige die Nacht in einer Arrestzelle, um ihren Rausch auszuschlafen. Die Polizei ermittelt weiter.