1 Die Polizei nahm am Donnerstag einen Tatverdächtigen fest. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Marius Bulling

Am Donnerstag hat die Polizei im Kreis Esslingen einen 18-Jährigen festgenommen, der am 25. Juni einem 34-Jährigen im Streit mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen haben soll. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.















Nach einem Angriff am 25. Juni in Wendlingen (Kreis Esslingen) , bei dem ein 34-Jähriger mit einer Flasche schwer verletzt wurde, hat die Polizei am Donnerstag einen Tatverdächtigen festgenommen. Dies teilte eine Sprecherin am Freitag mit.

Vor einer Gaststätte in der Albstraße waren am 25. Juni gegen 2.45 Uhr ein 34-Jähriger und der 18-jährige Tatverdächtige, sowie dessen drei Begleiter in einen zunächst verbalen Streit geraten. Unvermittelt soll der 18-Jährige seinem Kontrahenten dann mit dem Boden eine Glasflasche ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer erlitt dadurch schwere Verletzungen, die auch Knochen betrafen und operiert werden mussten. Außerdem verfehlte der Angriff das Auge des Geschädigten nur knapp.

18-Jähriger war bereits auf Bewährung

Deshalb besteht der Verdacht, dass der Angreifer billigend in Kauf nahm, dass der 34-Jährige durch den Angriff sein Augenlicht verlieren könnte. Daher ermittelt die Polizei neben der vollendeten gefährlichen Körperverletzung auch zu einer versuchten schweren Körperverletzung. Nachdem der 18-Jährige als Tatverdächtiger ermittelt worden war, nahmen die Beamten ihn am Donnerstag in seiner Wohnung fest. Der junge Mann war bereits wegen eines früheren Gewaltdelikts auf Bewährung. Er wurde noch am selben Tag in Untersuchungshaft genommen.