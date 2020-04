1 Rassistische Beleidigungen und ein gewalttätiger Angriff haben sich in einem Bus in Esslingen abgespielt. Foto: Pressefoto H. Rudel

Ein Betroffener berichtet von einem rassistischen Angriff in der Esslinger Innenstadt. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall.

Esslingen - Der Busfahrer M. erinnert sich noch genau: Es sei an einem Morgen Mitte Februar passiert. Ein Tag, den er so schnell nicht vergessen wird. Noch heute denkt er an die Situation, die sich um kurz nach elf Uhr in der Esslinger Innenstadt abgespielt hatte. M. wurde nach eigenen Angaben an diesem Morgen während seiner Arbeit als Busfahrer angegriffen. Das Polizeipräsidium Reutlingen, das für Esslingen zuständig ist, bestätigt: Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall.