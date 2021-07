Wer schießt in Zukunft die Tore?

1 Doppelpack im Testspiel gegen Arminia Bielefeld: VfB-Nachwuchsstürmer Mohamed Sankoh (Zweiter von rechts) Foto: Baumann/Alexander Keppler

Nicolas Gonzalez verkauft, Chris Führich und Silas Katompa Mvumpa lange verletzt: Können die jungen Nachrücker die Lücken im Angriff des VfB Stuttgart füllen, in dem auch noch die Zukunft von Torjäger Sasa Kalajdzic ungewiss ist?

Stuttgart - In der Kufstein-Arena unweit des Inns bekam Mohamed Sankoh einen ersten vagen Eindruck davon, wie es sich anfühlen könnte, ein Fußballstar zu sein. Der 17 Jahre alte Stürmer des VfB Stuttgart war das Ziel der vielen Kinder, die beim Schlusspfiff des Testspiels gegen Arminia Bielefeld auf den Rasen stürmten. Unklar, ob sie den Teenager mit der Rückennummer 44 überhaupt kannten – doch war auch ihnen nicht entgangen, dass er zum 5:2-Sieg der Stuttgarter am späten Freitagnachmittag zwei Treffer beigesteuert hatte. Beim zweiten bejubelte der Stadionsprecher in fröhlicher Übertreibung sogar „ein echtes Traumtor“.