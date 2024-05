Angriff bei der Nürtinger Musiknacht: Frau bewirft Helfer der Musiknacht mit Stein

1 Die Polizei ermittelt nach einem Angriff auf zwei Helfer bei der Nürtinger Musiknacht. Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Mitarbeiter der Nürtinger Musiknacht ist am Samstag von einer jungen Frau angegriffen worden. Die 19-Jährige und ihr 17-jähriger Begleiter hielten sich am Samstag auf dem Gelände einer Gaststätte am Rande der Innenstadt auf. Beide hatten nicht die erforderlichen Eintrittsarmbänder, die man für den Besuch der Konzerte braucht. Gegen 23.20 Uhr bemerkte ein 59-jähriger Mitarbeiter die beiden und forderte sie freundlich auf, das Gelände zu verlassen.

In der Toilette eingeschlossen

Unbeeindruckt davon begaben sich die jungen Leute daraufhin nach den Worten des Polizeipräsidiums Reutlingen in die Gaststätte. Sie verschwanden im Toilettenbereich und schlossen sich in einer Behindertentoilette ein. Nachdem der 59-jährige die Toilettentür geöffnet hatte, um die beiden wieder nach draußen zu begleiten, rastete die 19-Jährige aus und schlug ihm unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Bei dem darauffolgenden Gerangel unter den drei Personen kam eine 64-jährige Mitarbeiterin ihrem 59-jährigen Kollegen zu Hilfe. Auch sie bekam mehrere Faustschläge von der 19-Jährigen ab. Im Außenbereich angekommen, griff die junge Frau nach einem Pflasterstein und warf diesen in Richtung der beiden Mitarbeiter.

Beide konnten dem Steinwurf ausweichen, die Frau zu Boden ringen und festhalten, bis die Polizei kam. Die Beteiligten verletzten sich laut Polizei nur leicht. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht nötig. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe der Schlägerei aufzuklären.