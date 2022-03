1 Auf einigen russischen Militärfahrzeugen prangt der Buchstabe „Z“. Foto: imago images/SNA/Konstantin Mihalchevskiy

Im Zuge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine werfen rätselhafte Markierungen auf Militärfahrzeugen des Aggressors Fragen auf. So fällt auf Videos und Bilder einiger russischer Panzer, Lastwagen und Amphibienfahrzeugen eine Markierung mit dem Buchstaben „Z“ ins Auge. Die Kennzeichnung taucht in unterschiedlichen Varianten auf: entweder steht der Buchstabe für sich alleine oder er wird von einem weißen Dreieck, Quadrat oder Kreis umschlossen. Beobachter sichteten zudem weitere Symbole auf russischen Kriegsfahrzeugen – etwa rote oder weiße Dreiecke und Kreise, teils auch versehen mit Schrägstrichen.

Eine offizielle Erklärung seitens der Regierung in Moskau existiert nicht. Das lässt Raum für Spekulationen um das Schriftzeichen „Z“, das im kyrillischen Alphabet gar nicht existiert. Der Buchstabe prangt auf zahlreichen russischen Kriegsgeräten – aufgemalt mit weißer Farbe auf Seitentüren oder am Heck. Doch was bedeuten diese Symbole? Deuten sie möglicherweise auf eine Kriegsstrategie von Russlands Präsident Wladimir Putin hin? In sozialen Netzwerken blühen wilde Spekulationen: Nutzer fühlen sich durch das „Z“ an „Zorro“ erinnert, vermuten den Namen einer Spezialeinheit oder Botschaften an den Westen und an die ukrainische Regierung. Experten können diesen Theorien allerdings nichts abgewinnen.

Was bedeuten die rätselhaften Schriftzeichen?

„Da können wir alle nur mutmaßen“, sagt Russland-Experte Joachim Weber vom Institut für Sicherheitspolitik der Universität Kiel am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion. „Mit Abstand am wahrscheinlichsten scheint mir die Interpretation, hier eine klare Unterscheidbarkeit der russischen Kräfte von den ukrainischen vornehmen zu wollen, da ja beide Geräte sowjetische Rüstungsdesigns benutzen und von daher im Gelände mitunter kaum unterscheidbar sein dürften.“ Folglich handle es sich bei den Markierungen um Signale für andere russische Truppen, um zu vermeiden, Opfer des eigenen Feuers zu werden.

Diese Einschätzung teilt auch der Osteuropa- und Militärexperte Gustav Gressel. „Russland und die Ukraine verwenden sehr ähnliches Gerät aus sowjetischer Produktion“, sagt der Wissenschaftler vom European Council on Foreign Relations, einer Denkfabrik mit Hauptsitz in Berlin auf Anfrage unserer Redaktion. Im Eifer des Gefechtes seien die Militärfahrzeuge kaum auseinander zu halten – das mache solche Schriftzeichen notwendig. „Es gibt unterschiedliche Markierungen je nach Stoßrichtung. Z alleine, Z im Viereck, und die Dreiecke“, erklärt der Russland-Kenner weiter.

Weitere Erklärungsansätze für das „Z“

Die New York Post hatte zuerst über die rätselhaften Markierungen berichtet. In dem Bericht wird auch der Doktorand und Beobachter der russischen Verteidigungspolitik Rob Lee zitiert, der früh auf viele der markierten Fahrzeuge an der ukrainischen Grenze aufmerksam gemacht hatte. Dem Kriegs-Experten vom Londoner King’s College zufolge werden die Symbole dafür verwendet, um verschiedene Einsatzkräfte oder Staffeln zu identifizieren. „Es sieht aus, als würden die russischen Truppen nahe der Grenze ihre Fahrzeuge mit einem ‚Z’ markieren, um ihre Kampfeinheiten zu unterscheiden“, schreibt Rob Lee auf Twitter.

Mit abschließender Sicherheit lässt sich derzeit allerdings nicht sagen, was die Schriftzeichen auf den Militärfahrzeugen Russlands in der Ukraine genau bedeuten. Das gibt auch der renommierte österreichische Politikwissenschaftler Gerhard Mangott zu wissen. „Ich habe auch versucht, das herauszufinden und habe mit Kollegen in Russland darüber gesprochen. Aber keiner weiß, was ‚Z’ wirklich bedeutet“, sagt der Professor für internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck, der zu den führenden Russland-Experten zählt auf Anfrage unserer Redaktion.

Russischer Angriffskrieg auf die Ukraine

Seit vergangenen Donnerstag tobt ein großer Krieg in Europa. Russlands Präsident Wladimir Putin hat seine Truppen in einen groß angelegten Angriff gegen die Ukraine geschickt. Auch am Dienstag setzt Moskau den Invasionskrieg nach ersten Gesprächen mit unverminderter Härte fort. In der Nacht zum Dienstag gab es weitere Angriffe auf die zweitgrößte Stadt des Landes, Charkiw in der Ostukraine.

Auf die Hauptstadt Kiew bewegte sich weiter ein Konvoi aus Panzern und anderen militärischen Fahrzeugen zu. Mit einer geschätzten Länge von 64 Kilometern ist der Heerwurm länger als bisher angenommen. Die USA planen derweil ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine. Damit soll das angegriffene Land humanitär, wirtschaftlich und militärisch unterstützt werden.