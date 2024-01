Angriff auf Teenager in Ostfildern: Teenager geschlagen und bestohlen

1 Die Polizei sucht Zeugen für ein Raubdelikt am Dienstagnachmittag in Ostfildern. Foto: imago images

In Ostfildern wurde ein 17-Jähriger von einer Personengruppe angegriffen und beraubt.











Erst nachträglich wurde ein Raubdelikt zur Anzeige gebracht. Bereits am Dienstagnachmittag, so teilt die Polizei mit, kam es im Bereich der Endhaltestelle der Straßenbahn in der Ludwig-Jahn-Straße in Ostfildern-Nellingen zu einem tätlichen Angriff auf einen Teenager. In der Zeit zwischen 16 und 16.30 Uhr soll dort ein 17-Jähriger aus einer Personengruppe heraus zu Boden geworfen worden sein. Dann sollen mehrere Personen auf den Jugendlichen eingetreten haben. Nachdem die Gruppe von ihm abgelassen hatte, stellte der junge Mann fest, dass aus seiner Geldbörse Bargeld entwendet worden war.

Der Jugendliche musste seine erlittenen Verletzungen später ärztlich behandeln lassen. Zeugenhinweise zu dem Vorfall werden unter der Telefonnummer 07 11/ 3 99 03 30 entgegengenommen.