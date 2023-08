1 Die Polizei stellte einen jugendlichen Angreifer in Wendlingen. Foto: imago images/Die Videomanufaktur

Unvermittelt haben Jugendliche einen 33-jährigen Mann in Wendlingen angegriffen und mit Faustschlägen schwer verletzt.















Bei einer Schlägerei vor einem Einkaufsmarkt in Wendlingen ist in der Nacht zum Samstag ein 33-Jähriger schwer verletzt worden. Zu der Auseinandersetzung kam es laut einer Mitteilung der Polizei in der Albstraße in der Ortsmitte. Mehrere Personen sollen daran beteiligt gewesen sein. Das Opfer und ein 34 Jahre alter Begleiter standen den Angaben zufolge vor dem Einkaufsmarkt, als sie von fünf bis sechs Jugendlichen zunächst angesprochen wurden. Dann sollen die jungen Leute die Männer unvermittelt mit Faustschlägen angegriffen haben, wobei der 33-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Im Anschluss seien die Jugendlichen zu Fuß geflüchtet.

Im Rahmen einer Fahndung griffen Streifenpolizisten laut der Mitteilung einen 16-Jährigen, der an dem Angriff beteiligt gewesen sein soll, noch in Tatortnähe auf. Er sei an seine Eltern übergeben worden und bekomme nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 33-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.