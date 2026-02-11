Angriff am Bahnhof Wendlingen: Jugendlicher von zwei Unbekannten attackiert – Polizei sucht Zeugen

1 Zwei Unbekannte haben den Jugendlichen angegriffen und verletzt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Rolf Poss

In Wendlingen ist ein 17-Jähriger am Dienstagabend von zwei unbekannten Männern angegriffen und verletzt worden. Die Bundespolizei sucht Zeugen.











Link kopiert

In Wendlingen (Kreis Esslingen) haben am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr zwei unbekannte Männer einen 17-Jährigen in der Unterführung am Bahnhof angegriffen. Die Täter schlugen den Jugendlichen offenbar unvermittelt mehrfach gegen den Kopf, berichtet die Polizei.

Als sich der 17-Jährige zur Wehr setzte, ergriffen die Angreifer die Flucht in unbekannte Richtung. Der Jugendliche erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen.

Die zuständige Bundespolizei Stuttgart hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und bittet Zeugen um Hinweise. Einer der Täter wird als etwa 1,85 Meter groß mit dunklen, kurz rasierten Haaren und einem Vollbart beschrieben. Der andere Mann soll etwa 1,65 Meter groß sein und einen auffälligen orangefarbenen Bart tragen.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder den flüchtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 / 55 04 91 02 0 oder per E-Mail an bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.