Angriff am Bahnhof Plochingen: Mann schlägt und tritt nach Polizisten

1 Der Mann wurde festgenommen, dabei wehrte er sich heftig. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Am Montagabend hat ein 45-Jähriger am Bahnhof Plochingen (Kreis Esslingen) Polizisten angegriffen. Die Beamten wollten den unter Alkoholeinfluss stehenden Mann in Gewahrsam nehmen.











﻿ Ein 45-jähriger Mann hat am Montagabend am Bahnhof Plochingen (Kreis Esslingen) Polizisten angegriffen. Der Vorfall ereignete sich gegen 23.15 Uhr, wie die Polizei berichtet. Beamte hatten dem Mann zuvor bereits einen Platzverweis erteilt, nachdem er durch aggressives Verhalten aufgefallen war.

Der Mann kehrte später trotz des Verweises aber zum Bahnhof zurück. Er fiel Passanten erneut durch sein Verhalten auf und wirkte betrunken. Als eine Streife eintraf, stellten die Polizisten fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand und nahmen ihn in Gewahrsam. Dabei legten sie ihm Handschließen an.

Der 45-Jährige widersetzte sich massiv, schlug und trat nach den Beamten. Schließlich musste er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Esslingen verbringen.