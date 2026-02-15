1 Die Polizei sucht nach einem Angreifer, der in einem Esslinger Lokal drei Menschen verletzt hat. Foto: picture alliance/dpa

Ein 22-Jähriger hat am Samstag bei einer Schlägerei in Esslingen drei Personen verletzt.











Ein 22 Jahre alter Mann hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Lokal in der Hauptstraße in Esslingen mehrere Personen verletzt. Nach Angaben der Polizei betrat der Mann, der aus Göppingen stammen soll, laut schreiend, wild gestikulierend und mit geballten Fäusten gegen 1 Uhr das Lokal. Im weiteren Verlauf kam es den Angaben zufolge zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit Gästen und dem Betreiber der Bar im Alter von 28, 47 und 65 Jahren.

Angreifer flüchtet in Richtung Altbach

Die Schlägerei verlagerte sich schließlich auf die Straße vor dem Lokal. Dort attackierte der 22-Jährige die Gäste mit Faustschlägen und Tritten. Trotz Gegenwehr gelang es ihm, erneut in das Lokal einzudringen. Nach einem Wortgefecht floh er wieder auf die Straße zurück.

Dem Bericht zufolge stieg der Täter anschließend in einen schwarzen Mercedes-Benz und fuhr in Richtung Altbach davon. Eine Fahndung der Polizei führte bislang nicht zu seiner Festnahme. Die Verletzten lehnten eine medizinische Versorgung ab.