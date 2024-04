Wohnungsmarkt in Stuttgart: Gekündigt wegen Eigenbedarfs – Familie sucht verzweifelt Wohnung

1 Wird die Wohnung wegen Eigenbedarfs gekündigt, stehen Mieter mitunter vor großen Problemen. Foto: imago images/Westend61/Maria Maar via www.imago-images.de

Gibt es aufgrund der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt in Stuttgart derzeit mehr Eigenbedarfskündigungen? Eine betroffene Familie erzählt, wie sie nach 70 Wohnungsbesichtigungen und einer Räumungsklage in Angst lebt.











70 Wohnungen. Alfons Nathan (Name von der Redaktion geändert) macht eine Pause, dann wiederholt er die Zahl. Siebzig. So viele Wohnungen hat er sich zusammen mit seiner Frau und seinem achtjährigen Sohn und seiner 14-jährigen Tochter angeschaut, seit ihm Ende Mai 2023 eine Kündigung wegen Eigenbedarfs ins Haus geflattert war. „Die vorherige Besitzerin des Haus ist vor drei Jahren an Corona gestorben, der neue Besitzer ist ein Multimillionär und sehr unberechenbar“, sagt Nathan. Neun Monate Zeit hatten die vier Mieter, die 2011 in die Wohnung in Stuttgart-Hedelfingen gezogen waren, um sich eine neue Bleibe zu suchen.