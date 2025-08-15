Angebote bei Lidl, Rewe und Co.: Kunden verärgert über Rabatt-Apps: „Das ist eine Unverschämtheit“

Kunden verärgert über Rabatt-Apps: „Das ist eine Unverschämtheit“

1 Supermarkt-Ketten setzen auf Rabatt-Apps als Vermarktungs- und Werbekanal – das schmeckt nicht allen Kunden. Foto: IMAGO/Depositphotos

Zehn Prozent Rabatt auf die Pasta, 20 Prozent auf den Kasten Sprudel – Supermärkte locken per Apps mit satten Angeboten – aber manche Kunden schauen in die Röhre.











Link kopiert

Egal ob bei Lidl, Kaufland oder Rewe: Beim Einkaufen im Supermarkt locken satte Rabatte in den Regalen. Zehn Prozent auf die Pasta, 20 Prozent auf den Kasten Sprudel oder neun Prozent auf die Kartoffelchips. Wer allerdings genau hinsieht, bemerkt: Die Sonderangebote gelten nur für bestimmte Kunden. Nur wer die jeweilige Handy-App des Geschäfts nutzt, kommt in den Genuss. Der Rest zahlt den vollen Preis.