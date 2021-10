Homeoffice in kirchlichen Räumen

Angebot in Ostfildern

1 Die freie evangelische Gemeinde Prisma im Scharnhauser Park bietet neuerdings in der Pandemie kostenfrei Coworking-Spaces an. Das Pastoralteam, bestehend aus Petra Hemminger-Kaiser und Tabea Clasen (rechts), freut sich über die ersten Besucher Foto: /Caroline Holowiecki

Die Pandemie stellt viele Arbeitnehmer vor Herausforderungen. Die freie Glaubensgemeinde Prisma im Scharnhauser Park bietet nun Coworking-Spaces für Homeoffice-Geplagte an.















Ostfildern - Nach und nach kämpft sich die Sonne aus dem Morgennebel und leuchtet durch die Fenster. Ralph Waschkut und Sven Kerner sitzen im hellen Raum, doch statt hinaus ins Grüne zu schauen, sind ihre Augen auf Bildschirme gerichtet. Ralph Waschkut konzentriert sich auf seinen Laptop, Sven Kerner hat zusätzlich zum Laptop noch einen Bildschirm plus Tastatur auf seinem Tisch. So sitzen sie sich in einem gewissen Abstand gegenüber. Zwei Kollegen, doch für dieselbe Firma sind sie nicht tätig. Sie teilen sich nur ein Büro auf Zeit.