Angebot in Esslinger Kosmetiksalon: So läuft die Behandlung in der Kältekammer ab

So läuft die Behandlung in der Kältekammer ab

Angebot in Esslinger Kosmetiksalon

1 Während Petra Eheim in der Kälte steht, reguliert Mann Reinhard die Technik. Foto: Roberto Bulgrin

Drei Minuten bei minus 110 Grad – die Kryotherapie liegt nicht nur bei Profisportlern im Trend. Inzwischen lässt sich die angesagte Heilmethode auch in einem Esslinger Kosmetiksalon ausprobieren. Was passiert bei der Behandlung?











Wer den Gang in die neue Kältekammer des Esslinger Salons Fish Spa & Kosmetik wagen will, muss zunächst die Kleidung bis auf die Unterwäsche ablegen. Reinhard Eheim stellt währenddessen Wollpantoffeln und Handschuhe bereit. „Damit die Füße und Hände nicht auskühlen – die sind am anfälligsten“, sagt Eheim, der den Salon zusammen mit seiner Frau Petra betreibt. Anschließend justiert er auf einem Display die Dauer und die Temperatur. Der Standard für Neulinge: drei Minuten bei minus 100 oder minus 110 Grad.