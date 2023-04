Angebot in Denkendorf

1 Spiele wie „Memory“ trainieren das Gedächtnis. Lücken im Kurzzeitgedächtnis im mittleren Alter sind mitunter frühe Anzeichen einer späteren Demenz. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Die siebenteilige Seminarreihe „Hilfe beim Helfen“ in Denkendorf soll Angehörige und andere Personen, die an Demenz erkrankte Menschen pflegen, bei der Betreuung und Pflege unterstützen und stärken.















Einen an Demenz erkrankten Menschen angemessen zu pflegen, ist eine große Herausforderung und bringt Angehörige und andere Bezugspersonen oft an ihre Belastungsgrenze. Der Kurs „Hilfe beim Helfen“, den die Gemeinde Denkendorf gemeinsam mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst für alte Menschen (SOFA) des Landkreises anbietet, soll pflegenden Angehörigen das Rüstzeug für ihren schwierigen Alltag mitgeben. Zugleich wird in den sieben Veranstaltungen neben den inhaltlichen Impulsen zu verschiedenen Themen rund um die Demenz Raum sein für den Austausch untereinander.