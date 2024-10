Angebot für Familien in Aichwald: Kirche rückt das Thema Gerechtigkeit in den Fokus

1 Kirchengemeinderat Andreas von Scholz (links) und Diakon Tobias Schulz gehören zum Kernteam der Initiative Igel und freuen sich schon auf die Kirche Kunterbunt. Foto: Andreas Kaier

Die Evangelische Kirchengemeinde und die Initiative Igel laden wieder zum Erlebnistag Kirche Kunterbunt ins Jugendhaus Domino in Aichwald ein.











Link kopiert

Mit dem Erlebnistag Kirche Kunterbunt hat die evangelische Kirchengemeinde Aichwald vor allem junge Familien mit Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahre im Blick. Es geht darum, den Familien Angebote zu machen und es ihnen zu ermöglichen, gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen, so genannte Qualitätszeit. Gleichzeitig soll bei den Treffen das Evangelium mit allen Sinnen erlebt werden können. Das nächste Treffen findet am Sonntag, 20. Oktober, von 15 bis 18 Uhr im Jugendhaus Domino in Schanbach statt. An diesem Nachmittag dreht sich alles um das Thema „Voll unfair – über neue Gerechtigkeit“.

Bundesweit gibt es inzwischen ähnliche Veranstaltungen

Organisiert werden diese Treffen, die in Aichwald seit drei Jahren regelmäßig drei- bis viermal im Jahr stattfinden, von der evangelischen Kirchengemeinde und der Initiative „Impulse für gemeinsames Leben“, kurz Igel genannt. Diese Initiative hat sich im Jahr 2018 nach einem Workshop der Evangelischen Landeskirche und des Evangelischen Jugendwerks gegründet, „um zu schauen, was wir für unsere Gemeinde entwickeln können“, wie Andreas von Scholz sagt. Der Kirchengemeinderat hat gemeinsam mit Diakon Tobias Schulz an diesem Workshop teilgenommen, beide zählen heute zum Igel-Kernteam. Die Kirche Kunterbunt ist aber keine Aichwalder Erfindung, sondern wurde vom Evangelischen Jugendwerk Württemberg ins Leben gerufen, wobei es inzwischen in ganz Deutschland solche Veranstaltungen gibt, die an manchen Orten auch ökumenisch ausgerichtet sind.

Unsere Empfehlung für Sie Scheidender Leiter der Kreisdiakonie Esslingen Politisch und fromm ist kein Widerspruch Er steht für eine fromme Politik jenseits von Sozialromantik: Eberhard Haußmann sagt auch mal unbequeme Wahrheiten. Nun geht der Geschäftsführer des evangelischen Kreisdiakonieverbandes im Landkreis Esslingen in den Ruhestand.

Der Ablauf ist immer ähnlich. Am Anfang steht die so genannten Ankunfts- und Willkommenszeit. Das ist in Aichwald ein Zeitfenster von rund 20 Minuten, innerhalb dem die Familien eintreffen können. „Gerade für Familien ist es manchmal schwierig, sich an feste Zeiten zu halten“, weiß Diakon Tobias Schulz. Nach einem gemeinsamen Willkommenslied gibt es den inhaltlichen Einstieg ins jeweilige Thema, manchmal durch ein kleines Theaterstück und eine vorgelesene Geschichte. Danach können sich die Familien gemeinsam etwa eine Stunde lang durch die verschiedenen Angebote hangeln. An bis zu zehn Stationen bekommen sie beispielsweise etwas vorgelesen, können gemeinsam basteln oder experimentieren. „Man muss aber nicht alle Stationen durchmachen“, erzählt Schulz. Man könne auch einfach an einem Stand bleiben, wenn dieser passe. Anschließend wird gemeinsam gefeiert, geredet und es gibt auch etwas zu essen – beim nächsten Treffen im Jugendhaus Domino beispielsweise Kartoffelsuppe. Die Besucherinnen und Besucher der Kirche Kunterbunt werden allerdings gebeten, Geschirr, Besteck und Becher selbst mitzubringen.

Laut Andreas von Scholz haben sich die Veranstalter bewusst gegen eine Kirche oder ein Gemeindehaus als Veranstaltungsort entschieden. „Vielmehr wollen wir mitten in der Gemeinde sein“, sagt er. Deshalb heißt die Kirche Kunterbunt in Aichwald auch Erlebnistag Kirche Kunterbunt, was dem Interesse an diesen Veranstaltungen aber keinen Abbruch tut. Inzwischen kommen je nach Jahreszeit zwischen 30 und 80 Besucher ins Domino.

Das Gleichnis von den Arbeiten im Weinberg

Nach dem Grund gefragt, weshalb sie sich für die Gerechtigkeit als nächstes Thema entschieden haben, verweisen Schulz und von Scholz auf den großen Pool an Material, den das Evangelische Jugendwerk auf der Homepage der Kirche Kunterbunt dazu zur Verfügung stellt. „Wir fanden es sehr spannend, wie das Thema dort aufgearbeitet wurde“, sagt Diakon Schulz. Und innerhalb von Familien sei Gerechtigkeit immer ein Thema. Grundlage für den Nachmittag am Sonntag ist das Gleichnis von den Arbeiten im Weinberg im Matthäusevangelium, wonach alle Arbeiter im Weinberg am Abend denselben Lohn erhalten, obwohl sie unterschiedlich lange dort gearbeitet haben. „Das soll deutlich machen, dass die neue Gerechtigkeit eine Gottesgerechtigkeit ist“, sagt Schulz.

Angebote für junge Familien

Zweck

Die Initiative Igel hat sich vor drei Jahren gegründet mit dem Ziel, vor allem jungen Familien Angebote zu machen. Neben der Kirche Kunterbunt gibt es weitere Veranstaltungen wie das Watersoccer-Turnier im Sommer, die Carrera-Race-Days im Februar und die Kanu-Sommertour.

Programm

Vom 26. Oktober bis zum 3. November geht in Aichwald zudem wieder die Familien-Herbstaktion über die Bühne. Diesmal steht unter dem Motto „Charly und die Regeln des Lebens“ eine etwa drei Kilometer lange Geocache-Tour durch die Gemeinde auf dem Programm, an deren Ende ein Schatz gehoben werden kann. Die Spielanleitung finden Interessierte im Internet unter www.aichwald-evangelisch.de/gemeindeleben/initiative-igel. Der Abschlussgottesdienst findet am 3. November um 14 Uhr in der evangelischen Kirche im Aichwalder Ortsteil Schanbach statt.