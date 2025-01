Angebot der Kirche in Esslingen: Auszeit für gestresste Menschen

1 Die Johanneskirche wirbt um Auszeit. Foto:

Manchmal wird alles zu viel – da gilt es, Stress abzubauen. Die Evangelische Johanneskirchengemeinde bietet ein Mittel dagegen an und organisiert „Zeit zum Innehalten“.











Link kopiert

Viele Menschen erleben Leistungsdruck. Für Leute zwischen 30 und 60 Jahren hat sich die Evangelische Johanneskirchengemeinde in Esslingen ein Gegenmittel ausgedacht: Drei Mal im Jahr bietet sie eine kurze Auszeit am Abend an. „Neben Impulsen zum jeweiligen Thema des Abends gibt es eine Zeit zum Innehalten und zur Selbstreflexion, aber auch zur Begegnung und zum Gedankenaustausch“, heißt es seitens der Kirche. Mit „Meine Ängste & ich“ ist der nächste Abend am 29. Januar überschrieben. Beginn ist um 19 Uhr in der Johanneskirche am Esslinger Charlottenplatz.

Das erwartet die Besucher der Veranstaltung in Esslingen

Nach Informationen der Veranstalter werden die Besucherinnen und Besucher von einem nahezu leeren Kirchenraum empfangen, der aber von einem großen Lichterlabyrinth mit 250 Teelichtern erhellt wird. Dazu gibt es Stationen unter anderem mit Impulsen und kreativen Aufgaben. Nach einem mediterranen Imbiss folgt ein biblischer Impuls mit aktuellem Bezug und eine Gebetszeit zum Abschluss.

So meldet man sich an für die Veranstaltung in Esslingen

„Die Auszeit richtet sich an diejenigen, deren Alltag allzu oft darauf ausgerichtet ist, immer und überall zu funktionieren: im Job, in der Familie, in der Freizeit, bei der Gesundheit. Wir nehmen uns der Themen an, die diese Menschen beschäftigen, und geben Gedankenanstöße.“ So umreißt Pfarrer Matthias Vögele das Konzept des etwa eineinhalbstündigen Abends. „Wichtig ist uns, dass man bei einer Auszeit weder funktionieren noch brillieren muss“, betont Vögele.

Anmeldung bis 27. Januar per E-Mail unter Pfarramt.Esslingen.Johanneskirche@elkw.de oder unter Telefon 07 11 / 3 18 02 92.